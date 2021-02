Il Covid colpisce solo all'ora di cena

Non si capisce poi il motivo per il quale il virus nei ristoranti e nei bar si possa diffondere soprattutto nelle ore serali mentre all’ora di pranzo lo si possa contenere anche tenendo aperti i locali.” Lo afferma in una nota il consigliere regionale del gruppo UDC Cambiamo Antonello Peru. “La differenza la fanno: il rispetto delle norme di sicurezza da parte di bar e ristoranti, cosa che già avviene nella stragrande maggioranza dei casi, il comportamento responsabile dei cittadini, che in questi mesi hanno imparato a convivere con le regole di distanziamento e con l’utilizzo delle mascherine, e un adeguato sistema di controlli per evitare che qualcuno venga meno a quanto disposto per limitare i contagi.





E lo stesso discorso lo possiamo fare anche per cinema, teatri e palestre. Ribadisco ancora, a rischio di ripetermi, che l’attenzione deve essere massima e che parlare di riaperture non equivale ad abbassare la guardia ma, al contrario, significa responsabilizzare cittadini e imprenditori, non condannando i primi ad una semi reclusione e alla paura, e i secondi alla quasi certa progressiva morte delle loro attività.”

“Sono contento di veder aumentare di giorno in giorno i sostenitori della proposta di riapertura, anche dopo le ore 18, di bar e ristoranti. Da mesi chiedo che le restrizioni non siano solo uno strumento penalizzante per determinate categorie e settori produttivi. In alcuni casi si fa davvero fatica a comprendere anche la ratio di certe decisioni che la sera non limitano gli assembramenti ma semplicemente li spostano da un luogo ad un altro.