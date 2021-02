Per i Riformatori sassaresi l'ex Turritania è da abbattere

E per dare un segno concreto alla proposta da qualche giorno è cominciata una raccolta di firme il cui destinatario, al termine della sottoscrizione, sarà il sindaco di Sassari, Nanni Campus e la Sopraintendenza di Sassari. I punti di raccolta delle firme sono i 3 negozi Smooke di via Amendola, via Enrico Costa e via Bogino, l’edicola di piazza Azuni, il bar Berry's di via Roma, lo Chef' s cafe ai portici Crispo, il bar Grandi e Toys&More. L'ex albergo, testimone dell'indifferenza della classe politica sassarese che da oltre 30 anni si palleggia il futuro della struttura ricettiva di un tempo, è stato definito un "tappo" per la circolazione oltre a rappresentare una immagine di degrado che non porta bene al centro storico di Sassari.