Alla passione politica va integrata la competenza: la Lega apre l'Accademia

Sono aperte le iscrizioni per l'Accademia Federale della Lega in Sardegna, progetto a cura del Senatore Manuel Vescovi, rivolto a iscritti e simpatizzanti che vogliano intraprendere un percorso di formazione politico e amministrativo, in un'ottica di crescita e radicamento sul territorio. Si tratta di un'iniziativa importante, particolarmente preziosa soprattutto per i giovani e per chi sente la necessità di rafforzare le sue competenze per migliorare l'azione delle istituzioni in Sardegna, dove gli esponenti leghisti si stanno distinguendo sempre più per numero, competenza, entusiasmo e serietà.





Il ciclo di incontri, che si terranno sulla piattaforma digitale "Zoom", permetteranno di approfondire temi di attualità, economia e cultura, con una forte impronta alla partecipazione attiva di tutti coloro che vorranno collegarsi.





Per informazioni sul calendario e sulle modalità di iscrizione, l'indirizzo di posta elettronica è sardegna@accademiafederale.it oppure il numero di Whatsapp 351.696.1354





"Per sapere governare occorre prima di tutto il coraggio di mettersi in gioco, a qualsiasi età, per costruire con gli strumenti delle istituzioni un futuro migliore per noi e per le prossime generazioni", commenta Eugenio Zoffili, deputato e Coordinatore Lega Sardegna.





Sulla stessa onda, Lucio Pistis, consigliere comunale a Mandas e responsabile regionale dell'Accademia Federale della Lega che dichiara: "L'accademia federale nasce dall'esigenza di unire la formazione alla passione politica per portare in campo le migliori competenze e mettere a disposizione delle comunità persone preparate per poter amministrare al meglio ed essere incisivi sul territorio. Stiamo parlando di un percorso che durerà 3 anni che si articola in più moduli dedicati non solo al funzionamento dei meccanismi della politica, ma anche, e soprattutto alla crescita personale."