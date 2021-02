Nulla cambia tra pranzo e cena: campagna della Lega per le aperture dei ristoranti fino alle 22

Si permetta, sempre nel rispetto dei protocolli, anche la ripresa delle attività sportive e delle palestre: i sardi sono responsabili, è giusto dare loro la fiducia che si meritano". Questa la dichiarazione di Eugenio Zoffili, coordinatore della Lega in Sardegna, e dei consiglieri e assessori regionali leghisti sardi che hanno avviato una campagna di sensibilizzazione anche sui social a sostegno di baristi e ristoratori.

"La Lega è al fianco dei ristoratori sardi nella sacrosanta protesta contro la chiusura serale dei locali. Non cambia nulla tra un pranzo e una cena, se a qualsiasi ora vengono rispettati i medesimi protocolli. La Sardegna deve vivere in sicurezza ma a tempo pieno, non solo mezza giornata. I controlli devono essere puntuali, con sanzioni per chi non rispetta le regole, ma chiediamo al nuovo governo di ascoltare la nostra proposta: sia consentito a bar e ristoranti di rimanere aperti fino alle 22, anche in zona gialla.