Alghero: "Il mondiale ritorna in Gallura" - Il centro sinistra chiede conto a Conoci

Il comparto produttivo e turistico della città ha necessità di poter programmare con anticipo la propria offerta, anche sulla base degli eventi internazionali e nazionali che si svolgono in città e nel territorio del nord-ovest nelle prossime stagioni. Un territorio intero rimasto spiazzato dalla notizia del trasferimento del Rally in altra località e non più ad Alghero, dopo sette edizioni ad altissimo livello, chiede certezze. Per questo ci rivolgiamo al Sindaco e gli proponiamo di far cessare le polemiche e di rendere noto e pubblico, ben visibile, il patto che avrebbe sottoscritto con gli organizzatori del Rally Mondiale, con la Regione e con il Sindaco di Olbia.





Purtroppo, poichè, al di là delle parole e delle pacche sulle spalle, al momento l’unica certezza è che la tappa Mondiale ha spostato la sede ad Olbia, lasciando Alghero e l’intero nord-ovest, al ruolo di comparsa, il Sindaco Conoci si faccia almeno promotore di un incontro coi primi cittadini di Sassari, Ittiri, Uri e Olmedo per chiedere con forza insieme che almeno nel 2022 e negli anni seguenti il mondiale possa tornare ad avere come sede Alghero e come tappe quelle prestigiose del nord ovest dell'Isola. Con l’occasione, - conclude la minoranza di centro sinistra in consiglio comunale ad Alghero - faccia conoscere anche nel dettaglio gli eventi di nuoto, motoristici e tennistici di altissimo livello che avrebbe programmato per i prossimi mesi.”



Una parziale risposta ai quesiti che le opposizioni pongono al sindaco a proposito della prova mondiale in viaggio verso la Gallura può giungere dal fatto che, nella prossima primavera, a Olbia si voterà per le elezioni amministrative con la ricandidatura del sindaco uscente Settimo Rizzi di Forza Italia. La presenza della grande kermesse mondiale costituisce quindi una convincente medaglietta che il primo cittadino attuale può porsi davanti all'elettorato.



La corsa iridata infatti oltre agli aspetti di carattere sportivo e promozionale per l'immagine della Sardegna, rappresenta anche una ghiotta occasione sul piano economico per il comparto ricettivo, bar, ristoranti e servizi in genere.Una scelta geo politica quindi sulla quale potrebbe dare risposte più esaurienti soprattutto Forza Italia, anche a livello regionale, piuttosto che Mario Conoci. (g.o.)

