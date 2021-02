Consiglio regionale: il calendario delle commissioni

La commissione Sanità, presieduta da Domenico Gallus (Udc-Cambiamo) riprenderà la sua attività martedì 9 gennaio alle 10.00 con una serie di audizioni. In programma, dopo l’intervento del Commissario straordinario Ats sulla campagna vaccinale, numerose relazioni sullo stato della Diabetologia in Sardegna.





Saranno ascoltati il Presidente dell’associazione Diabete zero e, a seguire, l’assessore della Sanità Mario Nieddu, il presidente dell’assoziazione Medici Diabetologi, il presidente della società italiana di Diabetologia, il Direttore del centro di Diabetologia del Microcitemico di Cagliari, il presidente della società italiana Metabolismo, Diabete ed Obesità ed il presidente della Federazione rete sarda Diabete. All’attenzione delle commissione anche l’esame dell’interpellanza n.140 (Oppi) sulle procedure di definizione del fabbisogno di personale e l’assegnazione delle sedi al personale amministrativo del Servizio sanitario regionale. La commissione, inoltre, esprimerà il parere di competenza sulla manovra finanziaria.



Sempre martedì, ma alle 10.30, la commissione Attività produttive presieduta da Piero Maieli (Psd’Az) discuterà, oltre alla manovra finanziaria, alcune proposte di legge: la n.98 sulla caccia, la n.209 sull’enoturismo, la n.42 sul riordino del comparto ippico. la n.241 sull’albergo nautico diffuso, la n.206 sul turismo, la n.208 sul contributo ai Comuni in materia di “plein air”, la n.214 sul turismo itinerante, la n.226 e la n.228 sulla promozione della coltura della canapa e la n.135 sugli interventi urgenti a favore del settore ovino. In esame anche la delibera di Giunta sul sostegno ai pescatori subacquei professionali. In materia di agricoltura, sarà discussa inoltre la siduazione dei Consorzi di difesa in relazione alle polizze assicurative sui danni alle colture.





I lavori proseguiranno anche nel pomeriggio. Nel pomeriggio alle 15.30 seduta della commissione Lavoro, presieduta da Alfonso Marras (Misto). All’ordine dei giorno le audizioni dei lavoratori ex Keller e dell’Associazione Reset unica sulla casa dello studente (entrambe in videoconferenza). Successivamente, l’assessore del Lavoro Alessandra Zedda riferirà sull’attività della cabina di regia prevista dalla legge 22/2020 sulle azioni di sostegno al sistema produttivo regionale, sul mancato recepimento dell’indeniità per i lavoratori stagionali e sulle problematiche dell’erogazione dell’una tantum prevista dalla legge 30/2020.





Per quanro riguarda la manovra finanziaria saranno sentiti i due assessori di riferimento: Andrea Biancareddu per la Pubblica Istruzione ed Alessandra Zedda per il Lavoro. Sempre nel pomeriggio ma alle 16.30 seduta della commissione Bilancio, presieduta da Valerio de Giorgi (Misto). L’assessore della Programmazione Giuseppe Fasolino illustrerà i documenti della manovra 2021-2023 e lo schema di norma di attuazione relativo all’istituzione del collegio dei Revisori dei Conti e quello previsto in base al Dl 138 del 2011 sullemisure di stabilizzazione finanziaria e sostegno allo sviluppo.





In materia di pareri finanziari, saranno poi esaminate la Pl 42 sul riordino del comparto ippico e la Pl 98 sulla caccia. Mercoledì alle 10.00 la commissione Governo del territorio, presieduta da Giuseppe Talanas, sarò impegnata nell’esame della manovra finanziaria 2021-2023.