Sassari: la bella addormentata - 230 milioni di euro di finanziamenti non spesi

"La politica Sassarese sembra da tempo colpita dalla sindrome della decadenza, lenta e continua, che sta portando la seconda città della Sardegna a un declino sempre più marcato nei confronti del Capoluogo e di altre realtà del Nord Sardegna, come Olbia". Lo sostiene Tore Piana , coordinatore regionale del movimento Politico Energie per l'Italia di area liberale.





"Oggi Sassari appare - aggiunge - come la capitale delle grandi incompiute e, tra queste, ne voglio ricordarne solo alcune: campus universitario investimento di circa 42 milioni di euro, Stazione internodale degli autobus, investimento circa 23 milioni di euro (lavori ripresi); completamento della metropolitana di superficie con collegamenti nell’iterland e aeroporto, circa 20 milioni ; frigo macello comunale di Truncu Reale, investimento di circa 5,5 milioni di euro; ex Mattatoio comunale di Via Duca degli Abruzzi, investimento circa 3 milioni; nuovo Cimitero comunale, investimento di circa 60 milioni".





Un elenco indubbiamente pesante che fa subito pensare a quali ricadute economico e occupazionali si andrebbe incontro se venissero realizzate le opere programmate. Ma Tore Piana arricchisce ancora l'elenco: "A questo impressionante disastro - sostiene - rischia di aggiungersene un’altra opera importantissima: la costruzione del nuovo Ospedale a Sassari, più precisamente quella riguardante i “ Lavori di ampliamento del complesso ospedaliero universitario di Sassari compreso il completamento, adeguamento funzionale e il collegamento dell’ esistente”.





Costo complessivo 95 milioni di euro, come descritto nella Deliberazione della AOU di Sassari n’ 231 del 13.03.2019 che riporta il finanziamento alla data del 18.12.2014 a favore della AOU di cui alle delibere CIPE 78/2011 93/2012 21/2014 e 41/2014 ."Importantissimo intervento, la cui rilevanza è sottolineata dalla attuale drammatica situazione determinata dalla pandemia in corso, già aggiudicato in via in via definitiva, con delibera AOU 498 del 23.12.2015 alla R.T.I. S.A.L.C. SPA (Mandatario) e GEMMO SPA (mandante) per un importo di 78.619.305 GIG 637388042B.""A oggi" - aggiunge ancora il coordinatore regionale di Energie per l'Italia - "della costruzione del nuovo Ospedale di Sassari, nulla si sa e nulla è iniziato.





Una situazione di stallo che non esclude che l’impresa aggiudicataria la SALC Spa della famiglia Salini, fra i più grossi costruttori nazionali in opere pubbliche, possa intentare un' azione legale di risarcimento danni per mancati e ritardati guadagni. Sarebbe l’ennesimo colpo di grazia per un territorio in continua decadenza". Tore Piana pone quindi alcune domande: "Che azioni sta promuovendo l’amministrazione comunale a guida del sindaco Campus, per far iniziare i lavori e non rischiare di perdere i finanziamenti? Quali azioni, sia politiche che amministrative l’amministrazione comunale di Sassari sta intraprendendo sulle opere su descritte e definite incompiute?





"E' evidente che in un momento di crisi economica come questa Sassari non si può assolutamente permettere ritardi che rischiano di perdere finanziamenti e lavori per oltre 230 milioni di euro.Ed è altrettanto evidente che la classe politica sassarese appare completamente distratta sul piano delle idee e progettualità far rinascere la città e restituirle quel ruolo guida del Nord Sardegna al quale proprio la classe dirigente sembra aver abdicato." L'esponente politico conclude con un monito: "A nessuno venga in mente che con la futura probabile etichetta di Città metropolitana risolverà tutti i problemi. Oggi abbiamo la prova provata - conclude Tore Piana - che i finanziamenti per Sassari esistono ma non si riesce a spenderli, il sintomo più evidente della decadenza della politica Sassarese".