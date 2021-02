Forza Italia manda a "scuola" gli "azzurrini"

“Questa – ha spiegato Cappellacci- è una scuola che vuole fornire una ‘cassetta degli attrezzi’ a chi si propone per guidare un’amministrazione locale o semplicemente avvicinarsi alla politica per dare un contributo qualificato alla vita della comunità”. Un concetto ripreso da Cattaneo: “Conoscere per deliberare, come diceva Einaudi.Vogliamo coinvolgere quelle persone che si identificano nei nostri valori: quelli liberali, garantisti, che affondano le radici nella migliore e autentica tradizione europea.





Mettiamo a disposizione la nostra esperienza maturata nei territori come sindaci, consiglieri e parlamentari, a cominciare da un vero e proprio manuale per essere buoni candidati ma soprattutto ottimi amministratori locali”. “Ripartiamo – ha aggiunto il deputato Pittalis- dai territori, da persone capaci di dialogare, di essere vicina alla comunità e soprattutto di tradurre i programmi in azioni concrete”.





“Un tempo facevamo la scuola sul campo – ha sottolineato l’assessore Zedda-: si cominciava dalle circoscrizioni, che erano una vera e propria palestra in cui molti di noi hanno fatto la loro scuola. Ora sentiamo il dovere di offrire nuovi spazi alle tante persone che vogliono impegnarsi nella vita pubblica affinché abbiano gli strumenti necessari a operare efficacemente per il bene comune”.





“Abbiamo amministratori di nuova generazione impegnati in centri importanti della Sardegna e vogliamo che siano sempre. Volti nuovi con radici profonde è un sintesi efficace del nostro spirito. Volti nuovi, con la formazione necessaria ad essere al servizio della collettività”. “Chi entra in un Comune – ha sottolineato il consigliere Cera- deve sapere che cosa sia una delibera e tutti gli atti in cui si articola la vita di una pubblica amministrazione. Quello di oggi è il segnale importante di un movimento che vuole tornare al centro dell’azione politica non solo a livello locale ma anche a livello nazionale”.

Comincerà il 19 febbraio, sulla piattaforma “Zoom” il corso di formazione politica promosso in Sardegna da Forza Italia. Le iscrizioni alla scuola sono aperte sul sito ww.forzadellecompetenze.it. L’iniziativa è stata presentata dal movimento azzurro con il coordinatore Ugo Cappellacci, il responsabile nazionale formazione Alessandro Cattaneo, il deputato Pittalis, la vicepresidente della Giunta regionale Alessandra Zedda, i consiglieri regionali Talanas e Cera.