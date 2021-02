Lo "schiaffo " della zona gialla - La lega contesta la partenza da lunedì

"Zona gialla da lunedì in Sardegna? C’è poco da festeggiare. Il “sistema a colori” dell’ex Governo Conte si è dimostrato ancora una volta stupido e dannoso per la gestione dell’ emergenza. Ci aspettavamo il cambio di regole già da domani e invece bisogna aspettare fino all’inizio di settimana prossima, altro schiaffo all’ economia dell’ Isola. Speriamo che vengano presto accolte le istanze della Lega tra cui la richiesta di riapertura serale dei ristoranti. I cittadini sanno come comportarsi, un Governo serio e di buonsenso deve dar loro fiducia".





Così Eugenio Zoffili, deputato e Coordinatore Regionale Lega Sardegna, in relazione alla nuova classificazione che interesserà l'Isola da lunedì e che consentirà di ridurre le restrizioni soprattutto sul fronte della ristorazione e dei pubblici esercizi.