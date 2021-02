Minacce su Fb a Matteo Salvini - Commento di Zoffili

Oltre ad auspicare una ferma condanna da parte di tutte le forze politiche, ricordo che anche i crimini informatici sono al centro dell'attività dell'agenzia Europol e sarà mia premura organizzare ulteriori momenti di analisi e approfondimento in sede di bicamerale al fine di contrastare in modo ancor più efficace questi episodi che istigano in modo inaccettabile all'odio e alla violenza, rievocando quei terribili anni di piombo che mi auguro rimangano relegati per sempre nelle pagine più tristi dei nostri libri di storia". Così il deputato della Lega Eugenio Zoffili, coordinatore regionale del partito in Sardegna, a commento di quanto avvenuto.

"Piena solidarietà all'ex Ministro Matteo Salvini per la grave minaccia ricevuta da parte di un attivista genovese de 'La Sinistra' che ha postato sul suo profilo Facebook un raccapricciante fotomontaggio che vede il segretario della Lega al posto di Aldo Moro imbavagliato e con la bandiera delle Brigate Rosse alle spalle col commento 'Non succede… ma se succede...', seguito dal pugno chiuso.