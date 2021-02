Politica Forza Italia presenta la sua scuola di formazione politica

Si terrà domani, 6 febbraio, alle ore 11, presso l’hotel Holiday Inn di Cagliari, la conferenza stampa di Forza Italia per presentare la “Scuola di competenze”: il nuovo corso di formazione politica on line promosso dal movimento azzurro in Sardegna. All’incontro con i giornalisti saranno presenti il coordinatore regionale Cappellacci, il responsabile nazionale per la formazione, Alessandro Catteneo, il deputato Pietro Pittalis e i componenti del gruppo consiliare regionale, il presidente del movimento giovanile e i responsabili regionale di Azzurro Donna e dei Seniores.