Il Parco Geominerario della Sardegna deve ripartire - Interpellanza in Parlamento

Un’intervento per chiedere la ripartenza del Parco Geominerario della Sardegna: è l’iniziativa del deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci.





“E’ un appello che a questo punto lanceremo al nuovo Governo e alla nuova maggioranza – spiega Cappellacci-, affinché ci sia la giusta sensibilità per un patrimonio che può essere uno dei motori della ripresa della Sardegna. Una ripresa – spiega l’esponente azzurro- che può cominciare proprio dalla valorizzazione delle potenzialità esistenti e rimaste mortificate.





Nell’interpellanza il deputato azzurro chiede anzitutto di fare chiarezza sul rispetto delle linee guida fissate nel 2019, sulla rappresentanza i senso agli organi del parco, sull’organico sottodimensionato e integrato solo con incarichi esterni e consulenze, sul mancato versamento delle quote alle associazioni, sul trasferimento della sede. Insomma, un chiarimento a 360 gradi per sgombrare il campo da tutti gli ostacoli che hanno condotto ad una situazione di intollerabile immobilismo e restituire al parco geominerario una conduzione efficiente e adeguata al compito.





La politica deve fare la sua parte – ha concluso Cappellacci -: per questo chiediamo ai ministri competenti di intervenire con la massima urgenza perché il parco sia una risorsa non solo per la Sardegna ma per tutta la nostra comunità nazionale”.