Un commissario per l'ultimo lotto della Sassari-Alghero - Lo chiedono i sindaci "metropolitani"

Gian Vittorio Campus (Sindaco di Sassari) Mario Conoci (Sindaco di Alghero) Antonio Maria Capula (Sindaco di Castelsardo) Massimo Mulas (Sindaco di Porto Torres) Nicola Sassu (Sindaco di Sennori) Fabrizio Demelas (Sindaco di Sorso) Marco Muretti (Sindaco di Valledoria), Antonio Diana ( Sindaco di Stintino ), sottolineano “che la strada a quattro corsie Sassari-Alghero costituirà infrastruttura moderna e strategica per la mobilità dei cittadini sardi nonché opera di fondamentale importanza ai fini della ripresa economica e turistica dell’interro territorio regionale.





Ed è proprio ai sensi e per gli effetti della norma – spiegano in delibera i Sindaci - i Commissari Straordinari, nell’esecuzione degli interventi, possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni si stazione appaltante, operando in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e provvedendo ad esercitare le loro funzioni anche a mezzo di ordinanze”.





La rete Metropolitana ha avuto un ruolo fondamentale nello sblocco della procedura della 4 corsie, con l’ampia mobilitazione dei Sindaci dei Comuni del territorio, oltre a quelli facenti parte della Rete, in merito al completamento dell’intervento che si concretizzò il 25 gennaio 2020, presso il Teatro Civico di Alghero, unitamente ai rappresentanti dell’Amministrazione Regionale e del Consiglio Regionale della Sardegna, ai Parlamentari del territorio, al rappresentante della Provincia di Sassari, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e di Categoria.





Il percorso si è poi consolidato con la deliberazione del n. 67 del 16.10.2020 con la quale il Consiglio comunale di Alghero (Comune aderente alla Rete) demanda al Sindaco ed alla Giunta di assumere tutte le iniziative istituzionali nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna e del Consiglio dei Ministri, al fine di ottenere una rapida applicazione del Decreto Semplificazioni, e con la successiva nota del Sindaco di Alghero, trasmessa il 22 ottobre scorso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le Infrastrutture ed al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale lo stesso, nel ribadire ed evidenziare l’importanza strategia dell’opera e le conseguenti ricadute economiche sul territorio regionale legate alla realizzazione della medesima, richiede con forza la nomina di un Commissario Straordinario.

La Rete Metropolitana, su proposta del Sindaco Mario Conoci, si esprime formalmente conferendo mandato al Presidente della Rete, il Sindaco di Sassari Nanni Campus, “ad assumere tutte le iniziative istituzionali nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna e del Consiglio dei Ministri, accompagnandole con le azioni politiche di sostegno ritenute più opportune, al fine di ottenere una rapida applicazione del Decreto Semplificazioni del 16 luglio 2020 n. 76, convertito con legge n. 120/2020, nella parte in cui all’art. 9 consente al Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio Decreto, adottato previa intesa con il Presidente della Regione interessata, di consentire la nomina di un commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali della strada a quattro corsie Sassari-Alghero”.