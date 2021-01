Pandemia e restrizioni: dati sbagliati all'Iss? - La Regione lo dica

"Chi urla così sguaiatamente - sostiene Cani - raramente ha ragioni solide. La risposta dell'ISS alle minacce di ricorso dei rappresentanti sardi è stata che il livello di attenzione si cambia solo in presenza di dati errati. Quindi solo l'ammissione a voce piena dello sbaglio della Regione nella trasmissione di dati potrebbe indurre a una modifica del livello di classificazione, fermo restando un miglioramento dei parametri.





Ieri la Regione dovrebbe aver inviato i dati della settimana dal 19 al 24 al centro raccolta dati nazionale, ci auguriamo che dal gran bailamme scomposto di questi giorni si possa aver preso provvedimenti e, per esempio, aver modificato il metodo e gli strumenti usati fino ad ora per la raccolta dati. E un poco più di onestà politica e intellettuale non guasterebbe, perché oltre c'è il ridicolo."

"Da poco meno di una settimana siamo costretti a leggere le dichiarazioni del presidente Solinas, dell'assessore Nieddu e pure del manager ATS che inveiscono contro il ministro della Salute, contro l'ISS e contro il mondo intorno". Emanuele Cani, segretario regionale del Partito Democratico, commenta così il dibattito che è esploso dopo la perdita della zona gialla per quella arancione e l'ipotesi di una azione legale da parte della Regione nei confronti dell'Istituto Superiore della Sanità.