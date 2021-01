Amministrative a Olmedo: Toni Faedda annuncia la sua ricandidatura

"Grazie al pieno e convinto sostegno degli eletti del gruppo di maggioranza e dei sostenitori più stretti - afferma in una nota - sarò ancora il candidato Sindaco del nostro gruppo che sarà formato da diversi consiglieri, assessori uscenti. nuovi candidati che con il loro entusiasmo ci aiuteranno a raggiungere gli obiettivi che proporremo per il prossimo mandato. Stanno per concludersi i 5 anni certamente più difficili dell’ultimo mezzo secolo in cui abbiamo dovuto far fronte ad una gravissima crisi economica e sociale resa ancor più grave dalla drammatica situazione finanziaria del Comune e dalla più grave pandemia che affligge ancora la nostra comunità.





Ciò nonostante, grazie all’impegno di tutto il gruppo e dei dipendenti comunali, stiamo riuscendo a risanare il bilancio dell’Ente gravato da tasse non riscosse per oltre un milione di euro oltre a trecentomila euro di debiti fuori bilancio che, pur con grandi sacrifici, stiamo gradualmente pagando.





Al contempo abbiamo profuso il massimo impegno per il miglioramento dei servizi offerti alla comunità come la raccolta dei rifiuti urbani che dal 72% del 2016, nel 2020 ha raggiunto la percentuale di differenziazione superiore al 87%; la mensa scolastica garantisce l’utilizzo di prodotti certificati e in gran parte di provenienza locale; il servizio idrico, negli anni scorsi spesso interrotto a causa dei continui guasti, da oltre tre anni, grazie alla sostituzione delle condotte maggiormente deteriorate, è finalmente erogato con continuità; nei trasporti ferroviari, i buoni rapporti con ARST, ci hanno consentito di ottenere corse aggiuntive esclusivamente per gli studenti di Olmedo."





Proseguendo nella sua ormsi ufficiale veste di candidato, Toni Faedda aggiunge ancora: "Ad oggi ammontano a oltre 8 milioni di euro i finanziamenti ottenuti per la riqualificazione di gran parte del patrimonio pubblico con interventi in parte già avviati, in particolare € 1.000,000 sarà destinato alla riqualificazione del vecchio municipio per la realizzazione del centro di informazione turistica; € 600.000 per la palestra comunale;





€ 150.000 per interventi nel polo sportivo; € 1.000.000 per la biblioteca comunale; € 300.000 per la ludoteca; € 100.000 per il nuovo asilo nido; € 200.000 per la messa in sicurezza degli edifici pubblici; € 200.000 per il miglioramento dell’accessibilità del sito di Monte Baranta; € 150.000 per la viabilità urbana e extraurbana; € 150.000 per la manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado oltre a complessivi € 4.600.000 per le scuole del nuovo millennio che saranno avviati entro il mese di novembre del 2021.





Molto è stato fatto ma altrettanto rimane da fare; con il contributo di tutti i cittadini e delle forze politiche locali siamo pronti a proseguire insieme nella costruzione di un paese a misura di famiglia con servizi e una rete territoriale che favorisca la ripresa economica anche mediante la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e ambientale."

Entro la prossima primavera, la data non è stata ancora fissata, saranno 101 i Comuni dell'Isola, con Carbonia unico capoluogo di Provincia, chiamati al voto per le amministrative per l'elezione dei sindaci e delle assemblee civiche. Tra questi anche Olmedo il cui sindaco uscente Toni Faedda non perde tempo e annuncia la sua ricandidatura .