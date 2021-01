I Progressisti e la sanità sarda

E' in programma lunedì 25 gennaio sulla piattaforma online Zoom, l'iniziativa “La sanità sarda. Nell'emergenza e oltre l'emergenza”, realizzata in collaborazione con il gruppo Progressisti in Consiglio regionale e le associazioni, Pasolini, Asquer e Officina del Diritto e dei Diritti.





L'introduzione sarà di Massimo Dadea, medico, già assessore regionale della Sardegna. Interverranno Arianna Carola (infermiera del Paolo Merlo), Emanuele Cabras (chirurgo ortopedico del Brotzu), Salvatore Zaru (medico e segretario dell'Ordine dei medici di Sassari), Giorgio Pitzalis (medico-medicina territoriale) e i consiglieri regionali Francesco Agus (Progressisti), Daniele Cocco (LeU) e Michele Ciusa (M5S), componenti della Commissione Salute e Politiche Sociali. Parteciperà Nerina Dirindin (economista, già assessore regionale della Sardegna), le conclusioni saranno di Massimo Zedda (consigliere regionale del gruppo Progressisti).



Coordinamento dell'avvocata Tania Decortes. L'appuntamento è per le 18 sulla piattaforma Zoom. Il link per partecipare all'incontro è urly.it/39zvm (ID riunione: 831 2583 5808 Passcode: 103586). L'iniziativa si potrà seguire anche sulla diretta Facebook alla pagina https://bit.ly/la-sanita-in-sardegna-fb