La moltiplicazione dei porta borse: Massimo Zedda a Solinas

«La Giunta regionale è ancora una volta in ritardo, sulla Finanziaria non si può perdere altro tempo». Massimo Zedda sottolinea per i Progressisti l'ennesimo rallentamento nell'azione del centrodestra: «Rischiamo il prolungarsi dell'esercizio provvisorio che blocca la spesa della Regione: il presidente presenti un bilancio tecnico utile per iniziare a dare risposte alla Sardegna.





Come opposizioni abbiamo dimostrato senso di responsabilità ogni qualvolta l'interesse per i sardi fosse garantito». «Invece di perdere tempo sulle nuove province e sulla moltiplicazione dei portaborse di presidente e assessori, ci si concentri sulle risposte da dare ai numerosi settori in difficoltà», continua Zedda.





«L'esercizio provvisorio approvato sino al 28 febbraio rischia di allungarsi lasciando fermi gli stanziamenti di risorse per i Comuni e per le aziende in crisi, certificando il blocco degli appalti e dei bandi, rallentando il funzionamento della macchina regionale.





Di nuovo le divisioni interne alla maggioranza, generate dalla sete di potere e utili solo per mantenere equilibri, mettono in secondo piano lo sviluppo, le imprese, il lavoro. Per evitare questo blocco, a dicembre, avevamo proposto l'approvazione di un bilancio tecnico entro i primi giorni di gennaio. Non ci hanno ascoltato, il risultato è l'ennesimo ritardo ai danni della Sardegna oltre all'assenza di discussione sul fondo europeo per la ripresa».