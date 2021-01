Sassari: consiglio comunale alle 15

I lavori del Consiglio comunale riprendono oggi, 19 gennaio, alle 15, a Palazzo Ducale, in modalità telematica. È possibile seguire la diretta streaming dal sito del Comune www.comune.sassari.it mentre non sarà possibile essere presenti fisicamente in Municipio.





All’ordine del giorno sono presenti i seguenti argomenti:





Approvazione nuovo "Regolamento per l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio della Municipalità";





Mozione della consigliera Orunesu su "Realizzazione evento per il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri";





Mozione dei consiglieri Mascia, Masala, Pinna e della consigliera Fundoni su "Modifica temporanea delle tariffe per l'utilizzo degli spazi culturali";





Mozione del consigliere Daniele Deiana su "Interventi urgenti a favore degli esercizi pubblici nel comparto HORECA".