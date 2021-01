I Progressisti denunciano uno "scippo ai Comuni"

«Quello portato avanti dall'amministrazione regionale», sottolineano i Progressisti, annunciando un'interrogazione in Consiglio regionale, «è un conflitto che mira a delegittimare il ruolo dei Comuni: lo abbiamo sottolineato durante la discussione sul cosiddetto Piano Casa per condannare le norme che li scippano di qualunque competenza urbanistica, di fatto annullando i piani urbanistici comunali.





Lo ribadiamo in questa occasione: senza tenere conto delle procedure previste, quindi il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, e le tempistiche previste, con una diffida da adempiersi entro 15 giorni la Regione intima ai Comuni di assumere provvedimenti contrari alle normative europee sulle concessioni balneari e sulle relative gare ad evidenza pubblica per l'assegnazione. Ancora una volta, si scavalcano i Comuni per portare avanti procedure a vantaggio di pochi».

Mentre in campagna elettorale, in giro per la Sardegna, il presidente della Regione parlava di centralità degli enti locali, la realtà dei fatti è per l'ennesima volta contraria agli annunci. L'ultimo caso in ordine di tempo riguarda le concessioni balneari e, in particolare, la diffida in cui si annuncia la possibilità di un commissario ad acta per gli enti locali che non dovessero adempiere alle indicazioni dell'assessorato all'Urbanistica per il prolungamento delle concessioni stesse.