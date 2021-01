"L'aeroporto di Cagliari è fuori dai radar della Regione" - Documento dei Progressisti in consiglio regionale

È anche vero, però, come sottolineano i sindacati annunciando la manifestazione che si terrà nei prossimi giorni davanti al Consiglio regionale, che l'aeroporto di Elmas ha garantito anche nel periodo di maggior emergenza tutti i voli previsti dalle normative.





L'operatività dello scalo, anche in termini di servizi a terra e sicurezza, è stata sempre garantita dalle aziende che, nel frattempo, a causa del ridotto numero di passeggeri, hanno lavorato in perdita. A pagare non possono essere i lavoratori. La Regione - concludono - non può venire meno al proprio ruolo: preoccupa invece il disinteresse rispetto a un settore strategico per la Sardegna, per il suo sviluppo economico e turistico. Inutile continuare a lanciare proclami in questa direzione se non ci si organizza per il dopo pandemia."

"Non si spiega in altro modo il disinteresse della Giunta rispetto ai 600 lavoratori interessati e alle richieste dei sindacati che da tempo chiedono un incontro per definire procedure chiare a tutela degli operatori." Lo sostengono i Progressisti dell'aula di via Roma a Cagliari che aggiungono: "Nessuno, appena un anno fa, avrebbe potuto prevedere gli effetti del Covid sulla circolazione dei passeggeri.