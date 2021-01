Piano casa trasforma le cantine in abitazioni - Progressisti: "Una scelta scellerata"

"Il via libera all'abitabilità nei seminterrati, deciso dalla maggioranza sardoleghista, è quanto di peggio potrebbe essere previsto in una legge. Metterà a rischio la sicurezza delle persone, porterà vantaggi solo a chi darà in affitto spazi senza i requisiti minimi, già previsti per legge, per la vita dignitosa di chi li abiterà."





Lo sostiene una nota del gruppo Progressista in consiglio regionale che aggiunge :"





Tutto senza un'idea di sviluppo, senza uno studio puntuale che prenda in considerazione le differenze dei territori, senza la minima considerazione dei cambiamenti climatici che stanno interessando anche la Sardegna, senza ragionare sul fatto che i problemi legati al clima, con alluvioni e piogge torrenziali sempre più improvvise, potrebbero interessare un domani zone oggi considerate esenti da rischio. Peggio ancora, scelgono questa strada senza ricordare quanto successo in questi anni nella nostra isola.





Una scelta scellerata e vergognosa, l'ennesima da parte del centrodestra che continua a mettere gli interessi di pochi davanti a quelli della collettività".