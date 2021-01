Il senatore Cucca (Italia Viva) impallina la giunta regionale: incapaci

“Il rifiuto di riaprire le scuole poi, appare come una conseguenza della mancanza di organizzazione anche da parte della Regione. Una visione miope che pagano i cittadini sulla loro pelle, soprattutto i più giovani. La didattica a distanza ha mostrato tutti i suoi limiti e incentiva, ormai appare evidente, il dramma della dispersione scolastica, di cui l’Isola detiene già un triste primato. Occorre attivarsi e subito affinché il diritto alla salute e il diritto all’istruzione dei Sardi siano garantiti.” Conclude Cucca.

“La situazione epidemiologica in Sardegna è preoccupante e appare fuori controllo: dai dati opachi sui contagi, al ritardo inaccettabile sui vaccini- responsabilità che risiede anche nel livello statale- la fotografia è quella di un Governo regionale incapace di gestire la situazione e di mettere in campo i necessari strumenti nella lotta al Coronavirus.” Così in una nota Giuseppe Cucca, Vicepresidente di Italia Viva in Senato.