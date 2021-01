Dal Partito Democratico legnate a Solinas&C: "Inefficienti"

In questo periodo abbiamo sentito solamente proclami, promesse con cui si ventilavano chissà quali soluzioni. A oggi, invece, non possiamo che constatare situazioni di disagio in più parti dell’isola. La campagna di vaccinazione è ancora congelata o viaggia a rilento. Più che di riflettori e vetrine è necessario procedere con atti concreti. Si facciano le vaccinazioni, il tracciamento dei contagiati sia reso noto ai sindaci e, allo stesso tempo, siano rese note tutte le fasi che riguardano i contagi. Ancora oggi continuano ad arrivare segnalazioni di un sistema che va a rotoli, con tempi lunghissimi che non fanno altro che favorire i contagi.





La Regione si adoperi concretamente per affrontare l’emergenza. Meno proclami e flash ma atti concreti. Le strutture sanitarie devono essere rese funzionanti e funzionali e si deve intervenire nei territori per fornire il supporto necessario a tutte quelle persone che ne hanno bisogno. Perché c’è l’emergenza Covid-19 ma, è necessario ricordarlo a chi amministra, ci sono anche le altre patologie - conclude Cani - che proprio a causa della pandemia e di un sistema sanitario che non riesce più a funzionare non vengono più seguite e monitorate. Chi governa si assuma le proprie responsabilità. E intervenga con atti concreti per garantire le cure necessarie ai sardi."

Emanuele Cani, segretario regionale del Partito Democratico, non si fa pregare per utilizzare la situazione di emergenza che si registra in tutto la Sardegna per via del Covi 19, come peraltro succede in tutto il Paese, per dare qualche legnata alla amministrazione regionale di centro destra guidata da Christian Solinas. "Prima c’è stata la questione dei dati - afferma in un documento - , poi i tamponi e ora i ritardi nelle vaccinazioni. Ancora una volta dobbiamo constatare la totale inefficienza della Regione davanti all’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19.