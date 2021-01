Alghero: ancora polemica sul locale di piazza Civica - Il centro sinistra: "Il progetto era di Antonio Marras"

Non mollano la presa i consiglieri comunali del centro sinistra di Alghero Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi a proposito del locale comunale del centro storico dove doveva realizzarsi una iniziativa di spessore culturale e che l'amministrazione attuale sembra aver dirottato.





“Conoci ha perso un finanziamento di 500.000 - dicono i consiglieri - Questa è la verità. Antonio Marras ha contribuito alla stesura del progetto, coordinato dall’ufficio programmazione del Comune, negli anni scorsi e possiamo dire che la “casa delle arti” porta la sua firma. Il Sindaco la smetta di fare allusioni fuori luogo e totalmente prive di fondamento.





Sappiamo benissimo che la procedura prevedeva l’affidamento della gestione attraverso evidenza pubblica. Il progetto sul quale abbiamo vinto il bando regionale era però quello ideato con Antonio Marras e su quel bene specifico, non su altri: avrebbe perfino dato lavoro, creato cultura e ricchezza alla città. Altro che una stanza in più per gli assessori. Ben vengano altri finanziamenti su immobili urbani. Ma quel finanziamento è perso irrimediabilmente.” Concludono i consiglieri comunali di centro sinistra.