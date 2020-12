Porto Torres: i sardisti ricordano al sindaco che il porto è una priorità

Il PSd’Az è il primo Partito in città e questo risultato è storico !!! Ma ha perso le elezioni, e le cause di questa sconfitta, prima o poi, verranno analizzate dal gruppo dirigente…almeno lo si spera. Tutto ciò comunque non ci impedisce di portare avanti le iniziative che avremmo proposto nel caso di una nostra elezione con un Sindaco serio e preparato come Alessandro Pantaleo, che ringraziamo perché ci ha messo la faccia ed ha messo a disposizione del Partito Sardo d’Azione e dell’intera coalizione, il suo immenso patrimonio di conoscenza e di competenze amministrative.



La politica la si può fare anche fuori dagli scranni istituzionali e, quando è fatta con passione e l’attaccamento al Partito che si rappresenta, forse ha un Valore ancora superiore. È in quest’ottica che ci permettiamo di suggerire al Consiglio Comunale al Sindaco ed alla Giunta - proseguono - di mettere tra le loro priorità programmatiche, un tema di straordinaria importanza per il futuro di Porto Torres. Un tema che è parte integrante della storia della nostra Comunità e che ha ancora enormi potenzialità per il suo rilancio e, conseguentemente, per il rilancio dell’intero Territorio dell’Area Vasta: il nostro porto! Oggi i porti devono essere inseriti nelle programmazioni strategiche di livello Regionale, Nazionale ed Internazionale.





Il loro ruolo deve essere sempre più quello di strumento catalizzatore dello sviluppo economico locale. In questo contesto vanno messe in campo politiche finalizzate a favorire quelle attività portuali in grado di generare più elevate quote di valore aggiunto. Chiaramente per raggiungere questi importanti obbiettivi occorrono infrastrutture adeguate ed efficienti realizzate in tempi compatibili le evoluzioni dei mercati. Per il porto di Porto Torres questo non è avvenuto: tempi biblici per effettuare lo scavo dei fondali, tempi biblici per la realizzazione dell’antemurale e di nuove banchine,incompiute trentennali come il mercato ittico,opere di dubbio pregio architettonico come il terminal crociere,travel lift fermo ancora al palo,incuria nella pulizia delle aree portuali sia a terra che negli spazi acquei,Piano Regolatore Portuale abortito etc..





L’emanazione del D.Lgs 169/2016, che aggiorna la legge 84/94, soprattutto nella parte che norma gli organismi di gestione dei porti, non ci ha aiutato, anzi ha tagliato fuori la nostra città dai vertici decisionale dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna. Il Cagliaricentrismo si afferma, purtroppo, anche in materia portuale.



Se consideriamo, inoltre, che intorno al porto ruotano strumenti di carattere fiscale come la Zona Economica Fiscale (ZES) e Punto Franco, noi riteniamo che, se si vuole dare la giusta e doverosa considerazione a questa importantissima infrastruttura ed a tutto ciò che le ruota intorno, il Consiglio Comunale dovrebbe dotarsi di una commissione speciale che si dedichi esclusivamente a Porto, ZES e perimetrazione Punto Franco, piuttosto che annacquare questi temi tra le varie deleghe affidate alle commissioni ordinarie.





Non va dimenticato che in passato la Commissione Portualità veniva istituita, operando con grande profitto e fungendo da spina nel fianco nei confronti di un’Autorità Portuale sorda e lenta nelle decisioni. Dalla Commissione Portualità, con le diverse audizioni tecniche e politiche, sono venute fuori proposte operative e funzionali allo sviluppo del porto.





Proposte poi arenatesi per l’assenza di idealità politiche e inconsistenza amministrativa che hanno contrassegnato gli ultimi cinque anni di Amministrazione Pentastellata. Questa è una delle tante proposte su cui intendiamo lavorare, - concludono Ilaria Faedda e Mauro Fancello - nella convinzione che anche le voci fuori dal Consiglio Comunale possano essere utili per creare sviluppo e occupazione. Fortza Paris."

Ilaria Faedda e Mauro Fancello, hanno indirizzato una nota al sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas e al presidente del consiglio comunale Salvatore Francesco Satta. "Con la piena funzionalità delle Commissioni Consiliari, il Consiglio Comunale di Porto Torres - affermano - entrerà nel vivo del suo importante compito di indirizzo e controllo sul lavoro che dovrà svolgere l’Amministrazione Comunale.La campagna elettorale è terminata. Le urne hanno deciso, con la complicità di un legittimo anche se discutibile compromesso politico, chi deve governare e chi stare all’opposizione, anche se ai Sardisti il termine “opposizione” non è mai piaciuto. Noi preferiamo essere definiti “minoranza”, perché quello è il ruolo che ci hanno affidato gli elettori e perché siamo convinti che, pur in quel contesto e fermo restando la differenza dei ruoli, si possano dare importanti contributi per far uscire la nostra città dalle “secche economiche” in cui è arenata.