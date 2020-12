Diritti umani, prigionieri politici e diffusione del virus: risoluzione sulla Cina agli Affari Esteri

Purtroppo non è un caso isolato: secondo l’ONG 'Chinese Human Rights Defenders' infatti, gli articoli di Zhang parlavano della detenzione di altri giornalisti indipendenti e di molestie nei confronti delle famiglie delle vittime che chiedevano giustizia e che si sommano alle inquietanti segnalazioni di persone che hanno cercato di far luce sul virus misteriosamente scomparse o arrestate. Davanti a tutto ciò, il Governo italiano non può più permettersi questo silenzio assordante. Peggio ancora, se anche in questo caso cosí drammatico, il nostro Governo si limitasse alla presa d'atto, la parola “complicità” non sarebbe certo usata a sproposito.





Per tutte queste ragioni, non ultima il rispetto che dobbiamo alle troppe persone che ci hanno lasciato e a chi si sacrifica ogni giorno nelle corsie degli ospedali, stiamo presentando una risoluzione in III commissione Affari Esteri e comunitari della Camera dei deputati affinché finalmente si pretenda da Pechino la liberazione dei prigionieri politici, il rispetto dei diritti umani e la piena collaborazione per far luce sulla nascita e sulla diffusione di questo maledetto virus, oggetto quest’ultimo della commissione di inchiesta proposta dalla Lega al vaglio in questi giorni dal Parlamento".

Eugenio Zoffili, deputato e capogruppo Lega in III Commissione Affari Esteri e comunitari ha diffuso un comunicato a proposito di una situazione piuttosto inquietante creatasi nella Repubblica Popolare Cinese. "Dalla Cina trapela oggi la notizia, dopo 7 mesi di detenzione, - afferma Zoffili - della condanna a 4 anni di carcere della giornalista trentasettenne e ex avvocato Zhang Zhan, una delle voci libere che fin dai primi giorni tentò di mettere in guardia il mondo sui silenzi e sulle responsabilità del Regime Comunista Cinese nello scoppio della pandemia. Si tratta di una violazione intollerabile che non solo fa riemergere la necessità di porre un limite ai soprusi di questa odiosa tirannia, ma getta anche ulteriori ombre sulle reali origini del virus.