Sassari: assembramento a Palazzo Ducale - Protestano i progressisti

"Mentre tutta la città - affermano - affronta con grande difficoltà le prescrizioni che dai DPCM fino alle ordinanze del Sindaco limitano e vietano gli assembramenti sopra un certo numero di persone, ivi compresi riunioni ed incontri, per la tutela di tutti e di tutte; mentre il Consiglio Comunale ha ripreso con fatica i propri lavori dopo un lungo periodo di inattività, attraverso un ingente investimento di denari pubblici;





mentre diversi settori dell’Amministrazione con fatica portano avanti il proprio lavoro in condizioni complicatissime; mentre alcuni di questi settori hanno ridotto al minimo l’apertura al pubblico con evidenti criticità per gli utenti; mentre la vita sociale è cambiata per tutta la cittadinanza fin dentro le mura delle nostre case; mentre tutto questo è la quotidianità che viviamo, apprendiamo con non poco sdegno che questa mattina, presso l’Assessorato alla cultura del Comune di Sassari, si è tenuto un incontro con diverse associazioni culturali, con oltre 20 persone presenti.





L’incontro - proseguono i consiglieri del centro sinistra - è stato promosso dal Consigliere Christian Luisi, per altro tramite il numero di telefono di una terza persona sua amica e da essa divulgato per il tramite delle conoscenze di questa persona. All’incontro ha partecipato l’Assessora Rosanna Arru. Le ragioni e il tema dell’incontro non sono stati resi noti se non tramite sempre quella comunicazione privata. Alla riunione ha partecipato anche il Presidente del Consiglio Murru: non è dato sapere se a titolo personale o se in qualità di rappresentante di tutto il Consiglio.





Al suddetto incontro ha parlato solo l’Assessora Arru, evidentemente consigliere e presidente hanno interpretato il ruolo della belle statuine in sfilata. Siamo rammaricati ed indignati per l’accaduto: da un lato non si possono chiedere sforzi incredibili alla cittadinanza per poi raggirarli in tal modo e tutto ciò in un periodo nel quale incontri come questo devono e possono svolgersi nelle modalità on line a tutela di tutti e a garanzia della trasparenza a cui l’Amministrazione è richiamata; dall’altro siamo preoccupati del fatto che l’ambito delle associazioni culturali sia interpellato per finalità non chiare, in modo parziale, equivoco e francamente non utile a nessuno. Chiediamo un immediato intervento del Sindaco - concludono - ed auspichiamo che certe ingiustificabili storture non si ripetano più. "

