Pier Lugi Saiu a Bitti: "Procedure burocratiche di emergenza per affrontare l'emergenza"

“Il Consiglio regionale ha già stanziato 40 milioni di euro per affrontare l’emergenza che ha colpito la Sardegna, adesso bisogna adottare tutte le procedure burocratiche straordinarie per consentire a Bitti di tornare in tempi rapidissimi alla normalità”.





Saiu ha poi proseguito: “I volontari, i cittadini, i militari della Brigata Sassari, le forze dell’ordine, gli amministratori locali, gli agenti del Corpo forestale, gli operatori della Protezione civile, di Abbanoa e di Forestas stanno facendo un lavoro straordinario. La situazione è difficile, ma nelle strade, nelle piazze, nelle case e nelle attività produttive si lavora per ripristinare la normalità. Tutte le Istituzioni stanno collaborando per aiutare la comunità e il paese di Bitti a rialzarsi”, ha concluso Saiu.

“Servono procedure speciali per accelerare la ricostruzione e la messa in sicurezza di Bitti, per superare ostacoli e lentezze delle ordinarie procedure burocratiche”. Lo ha affermato Pierluigi Saiu, presidente della commissione Autonomia e consigliere regionale della Lega, che ha partecipato al sopralluogo effettuato dalla Quarta commissione a Bitti.