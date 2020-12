Sulla piattaforma Zoom si parla del dopo Covid

seguente: (ID riunione: 852 3237 0918, Passcode: 662785) La seconda iniziativa, in programma venerdì 11, sempre dalle 18 alle 20 e sempre sulla piattaforma Zoom, è intitolata "Una discussione libera su diritti e doveri. Dalla pandemia delle disuguaglianze alla società della non violenza".



Parteciperanno il senatore Luigi Zanda, il deputato Nicola Fratoianni, la consigliera regionale Laura Caddeo, già dirigente scolastica, Francesco Abate, giornalista e scrittore, Franco Siddi, presidente di Confindustria Radio Televisioni, il consigliere regionale Diego Loi, sindaco di Santu Lussurgiu, e Massimo Zedda, consigliere regionale. Il coordinamento dell'iniziativa è affidato a Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano nazionale Domani. Il link per partecipare all'incontro è il https://bit.ly/ 36DPesT (ID riunione: 852 3237 0918, Passcode: 662785) La seconda iniziativa, in programma venerdì 11, sempre dalle 18 alle 20 e sempre sulla piattaforma Zoom, è intitolata "Una discussione libera su diritti e doveri. Dalla pandemia delle disuguaglianze alla società della non violenza".

Interverranno Anna Finocchiaro, presidente di "Italiadecide", personalità della politica e delle istituzioni democratiche, il sottosegretario al Miur Giuseppe de Cristofaro, Antonello Cabras, presidente della Fondazione di Sardegna, la vicesindaca di Thiesi Bastianina Leoni, Maria Grazia Calligaris dell'associazione Socialismo Diritti e Riforme, Anna Puddu, consigliera comunale di Cagliari e i consiglieri regionali Antonio Piu e Massimo Zedda. A coordinare sarà la consigliera comunale di Cagliari Francesca Ghirra. Per partecipare: https://bit.ly/ 3omN9Yj (ID riunione: 862 0653 2376, Passcode: 247893). I prossimi appuntamenti sono in programma per gennaio 2021.

Ultimi due appuntamenti del 2020 per il ciclo di iniziative sulla ripartenza dopo l'emergenza sanitaria data dal covid 19 organizzate dalle associazioni Asquer, Pasolini e Officina del Diritto e dei Diritti in collaborazione con il gruppo dei Progressisti nel Consiglio regionale della Sardegna. Il primo appuntamento è per lunedì 7 dicembre, dalle 18 alle 20, sempre sulla piattaforma Zoom: al centro della discussione “Informazione, Istruzione, Cultura. Tre pilastri per la rinascita”.