Gli incapaci del ministero: interpellanza di Cappellacci

"Migliaia di giovani medici- prosegue l'esponente azzurro-, dopo tanti rinvii, hanno superato la selezione e ora sarebbero pronti ad affiancare i loro colleghi, proseguendo il proprio percorso formativo e al tempo stesso contribuendo a far funzionare reparti che sono quasi al collasso. Invece vengono lasciati in un limbo solo perché qualche incapace al ministero ha compiuto un errore nella formulazione di una domanda.





Questo è il frutto velenoso dell'epoca dell'uno vale uno e di un Governo che mortifica la competenza e il sacrificio perché fonda le sue fortune elettorali sul malessere diffuso nella nostra comunità nazionale. Così succede che in ospedali come quello dell'isola de La Maddalena si cerchino soluzioni di fortuna per coprire la mancanza di anestesisti con gravi rischi per la salute dei cittadini.





Il Governo si assume una gravissima responsabilità non solo perché sbarra la strada a chi ha sgobbato per anni sui libri anziché cercare fortuna sui blog di Casaleggio ma anche e soprattutto perché fa mandare ai pazienti e ai medici che in queste ore soffrono per la pandemia un aiuto valido, urgente e indispensabile"

