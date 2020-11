Sassari: dalla Lega legnate a Nanni Campus

"Ci chiediamo quale sia la posizione del Sindaco sulla sicurezza in città - si legge nel documento - dato che pare molto attento ad ottenere visibilità mediatica con ordinanze inutili come quella sul divieto di fumo in luoghi pubblici, ma troppo distante dai problemi reali. Ad oggi nulla è stato fatto sulla sicurezza e non possiamo certo permettere che la città diventi preda della criminalità. Come Lega vogliamo che i sassaresi possano essere tranquilli di vivere la città e di poter tornare nelle proprie famiglie senza correre il rischio di aggressioni.





Vogliamo evitare che i fatti della scorsa domenica possano ripetersi in futuro". Sono le parole della coordinatrice del gruppo Lega di Sassari, Marina Puddinu. Ad intervenire sul tema anche Angelo Cubeddu, responsabile organizzativo provinciale del partito, e Giovanni Miscali, coordinatore provinciale della Lega Giovani Sassari. "Impegnare la polizia municipale per fare cassa multando i fumatori con la scusa della gestione dell’emergenza covid, piuttosto che vigilare sulla sicurezza dei sassaresi è veramente un qualcosa di inammissibile", precisa Angelo Cubeddu.





"Nessuno ci ha mai voluto ascoltare, ma la Lega da sempre ha parlato di sicurezza, in particolare per le periferie ed il centro storico. Nel nostro programma per le comunali del 2019 avevamo inserito tra i vari punti la videosorveglianza. Il Sindaco ad oggi non ha intrapreso nessuna azione che vada in questa direzione, abbandonando completamente le periferie della città" commenta così Giovanni Miscali. Il gruppo Lega città di Sassari, esprimendo piena solidarietà alla vittima dell’aggressione, invita ancora una volta il Sindaco ad un dialogo con l’opposizione o quantomeno all’ascolto, nella speranza che venga data alla Lega la possibilità di mettere al tavolo le proprie proposte. "

Il direttivo della Lega sezione di Sassari ha diffuso una nota in seguito a un episodio di criminalità verificatosi nel popoloso quartiere del Latte Dolce. Di seguito ne riportiano il testo. "La lega di Sassari non lascia passare inosservata l’aggressione subita nel quartiere di Latte Dolce da uomo di 48 anni che, nella sera della scorsa domenica, è stato minacciato con un coltello e derubato mentre, fermo al semaforo all’interno della sua auto, rientrava a casa dal lavoro.