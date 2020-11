Alghero: Peru di quali borgate parla - Mimmo Pirisi all'assessore

"Non so a quali periferie e borgate si riferisse - afferma in una nota - ma non certamente a quelle algheresi, forse è necessario far fare un nuovo giro di ricognizione al delegato magari partendo dalla borgata più vicina Sa segada e dalla zona delle case popolari dove si nota che la mano dell'amministrazione manca da molto, forse a causa del covid o della mancanza di personale o di fondi ma quello che appare agli occhi di tutti e che pulizia, sistemazione dei giardinetti (tra l'altro gli unici usufruibile dai bambini che abitano in quelle strutture comunali) e marciapiedi risultano incompleti e abbandonati ".





L'esponente del Pd conclude invitando l'assessore " al netto dei proclami e dei like di qualcuno che si accontenta e si esalta per due strisce pedonali realizzate e per qualche buca tappata (sembra di ritornare alla scorsa legislatura ndc.) a impegnarsi con più insistenza su problematiche che sono ben visibili a tutti senza cercare responsabilità del passato perché dopo un anno e mezzo le scuse stanno a zero ".

"Nei giorni scorsi ho letto della grande attenzione che l'amministrazione Conoci , tramite il suo delegato alle manutenzioni e ai lavori pubblici Avv. Antonello Perù ha dedicato alle borgate e alle periferie". Mimmo Pirisi, capogruppo del Pd nel consiglio comunale di Alghero, interviene sullo stato complessivo delle borgate della Nurra in aperto dissenso con quanto affermato dall'assessore competente.