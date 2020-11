Alghero:la "rogna" in Commissione - Richiesta delle opposizioni

I tre consiglieri evidenziano nella nota di richiesta una situazione precarie del decoro urbano su fronti diversi, dalla pulizia delle strade e dei marciapiede, alle isole ecologiche, allo stesso svuotamento dei cestini. Tra l'altro proprio il presidente della commissione, Christian Mulas, recentemente ha diffuso una nota a suo nome nella quale criticava in maniera esplicita lo stato dell'igiene urbana in città, segnalando perfino il mancato rispetto del capitolato di appalto da parte della Ciclat, la società che gestisce il servizio.





Inadempienze che oltre a riguardare la pulizia della città, interessavano anche palesi violazioni per quanto riguarda il personale che sarebbe inferiore come numero a quello previsto nello stesso capitolato. I tre consiglieri comunali che hanno chiesto la convocazione della commissione,tutti di opposizione, trovano quindi decisamente la porta aperta in casa dell'esponente di Fratelli d'Italia, partito che nella giunta comun ale è rappresentato dall'assessore al turismo Marco Di Gangi.





Non si ha notizia, almeno sul piano ufficiale, che la critica mossa da Mulas all'assessore all'ambiente, Andrea Montis del partito dei Riiformatori Sardi, sulla conduzione del servizio di nettezza urbana sia stata particolarmente gradita. Ora l'opposizione torna alla carica e non solo con l'obiettivo di ripristinare la qualità del servizio, ma anche con una palese operazione politica finalizzata a mettere in evidenza le contraddizioni della maggioranza in carica dove non si esita ad accusare pubblicamente un assessore della coalizione della quale si fa parte.

