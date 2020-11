Alghero: un regolamento delle entrate rispettoso dell'emergenza

“Una nuova versione resa decisamente migliorativa -precisa il Gruppo Azzurro- in quanto ha aumentato le possibilità di rateizzazione nei versamenti, favorendo i contribuenti in questo momento di particolare difficoltà.” Il nuovo Regolamento è decisamente più conveniente per il contribuente rispetto al precedente, posto che l'amministrazione ha portato le fasce di debito da 6 a 9, e quindi aumentato le possibilità di dilazione nei versamenti, favorendo i contribuenti in questo momento di particolare difficoltà indotta dalla pandemia.





“Ancora una volta la maggioranza ha dimostrato senso di responsabilità e tempestività: l'approvazione entro la giornata del 31 ottobre consentirà di applicare le agevolazioni dal 1 gennaio 2020, come era negli obiettivi dell'amministrazione, quale ulteriore misura a supporto dei cittadini colpiti dall'emergenza economica conseguente al Covid19 –chiude il Gruppo di F.I-“.

“Grande senso di responsabilità messo in campo dalla maggioranza e attenzione dell'amministrazione verso tutti i contribuenti algheresi.” Così il Gruppo di Forza Italia commenta l'approvazione nella giornata di sabato 31 ottobre da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento delle Entrate Comunali, che con un emendamento di tutti i capigruppo di maggioranza (primo firmatario Camerada di F.I.) elaborato con l’assessore Caria e presentato dalla consigliera Argiolas ha eliminato l'obbligo (contenuto nel precedente regolamento) di versare il 10% con la prima rata, nel caso di rateizzazioni per importo superiore a 20.000 euro.