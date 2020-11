Contivecchi: ferie forzate per il personale - Protestano i Riformatori

Quest'ultima azione, posta in essere senza alcun preavviso, rischia di mettere in fortissima crisi il tessuto industriale dell'isola e tutto il comparto sardo e del sud italia della potabilizzazione acque, con conseguenze dirette anche sugli utenti del servizio idrico. È assolutamente necessario che Eni prenda in mano la situazione nel rispetto della propria storia e della propria etica aziendale. Come diceva Enrico Mattei “L'ingegno è vedere possibilità dove gli altri non ne vedono”. Vogliamo sperare che tornino di attualità per il management Enirewind."

"La risposta del management ENI alla preoccupazione dei lavoratori e delle istituzioni per il destino del sito produttivo Contivecchi, è la fermata dell’impianto, con il collocamento dei lavoratori in ferie forzate". Lo affermano i consiglieri regionali dei Riformatori Sardi, Michele Cossa e Sara Canu, che aggiungono:" È sconcertante il modo in cui Enirewind sta portando avanti delle rappresaglie verso i lavoratori.