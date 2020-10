Da Italia Viva più fondi per le borse di studio dell'Ersu

“Sono state presentate diverse interrogazioni e mozioni in Consiglio Regionale alle quali non è seguita nessuna risposta”, sottolinea Stara: “Dobbiamo affrontare con la massima urgenza il problema e trovare le somme necessarie affinché tutti gli studenti in graduatoria possano beneficiare della borsa di studio.





Stesso discorso riguarda le somme stanziate per i posti letto che, per effetto delle misure di contenimento Covid-19, sono stati drasticamente ridotti. Pur comprendendo il difficile momento che stiamo affrontando, la Giunta non può sottrarsi dal dare risposte concrete e deve anzi impegnarsi a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la salvaguardia del diritto agli studi universitari”.

“In piena pandemia, con i redditi delle famiglie già messi in difficoltà, apprendiamo dalle graduatorie definitive delle borse di studio Ersu che 439 studenti risultano idonei non beneficiari per mancanza di risorse disponibili”. Franco Stara, consigliere regionale di Italia Viva aderente al gruppo dei Progressisti, invita l'assessore Biancareddu e il presidente della Regione Solinas a un maggiore impegno nei confronti degli studenti universitari.