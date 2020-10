Politica Matteo Salvini giovedì' in Sardegna: a Porto Torres e Nuoro

Il programma del tour elettorale si svolgerà all'interno della stessa giornata del 22 ottobre : alle 11 sarà in piazza Umberto a Porto Torres per sostenere il candidato a sindaco Alessandro Pantaleo, nel primo pomeriggio, alle 15,45, l'ex ministro dell'interno sarà in piazza Satta a Nuoro per il candidato a sindaco Pietro Sanna. Non sarà della partita il coordinatore della Lega in Sardegna Zoffili in quanto in quarantena essendo risultato positivo al Covid 19.