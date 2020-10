Giovedì prossimo Matteo Salvini in Sardegna: a Porto Torres e Nuoro

Giovedì Salvini sarà a Porto Torres, in concomitanza con lo sciopero nell'area industriale dei lavoratori dell'indotto Eni, a sostegno di Alessandro Pantaleo, candidato a sindaco nella città turritana. E' previsto un comizio in piazza Umberto I°. Quindi si sposterà a Nuoro per dare supporto al candidato del centrodestra Pietro Pinna.

Il leader della Lega arriverà in Sardegna per sostenere i candidati sindaci del centro destra alle prossime comunali del 25 e 26 ottobre. L'informativa giunge dal deputato e coordinatore della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili.