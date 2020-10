Sassari: 60 migranti positivi - Denuncia di Eugenio Zoffili

Ora ci si trova a dover fare i conti con un focolaio che evidentemente si è potuto sviluppare perché le misure di prevenzione non sono state rispettate, mentre sarà necessario verificare se questi migranti infetti non siano venuti a contatto con altre persone.





Per avere un quadro più chiaro della situazione e per capire quali misure il governo intenda adottare per tutelare la popolazione sarda, presenterò una interrogazione sulla vicenda al Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, e al Ministro della salute, Roberto Speranza, - conclude Zoffili - chiedendo che vengano rafforzate e messe realmente in atto all'interno dei centri di accoglienza tutte le precauzioni necessarie a scongiurare il ripetersi di episodi simili".

Lo sostiene Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore Lega Sardegna che in una nota aggiunge: "Come Lega denunciamo da tempo le criticità di questi centri, nei quali le precarie condizioni di sicurezza sanitaria sono state aggravate dall'emergenza causata dalla pandemia.