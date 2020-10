Alghero: la comunicazione dei piglianculi - I problemi si risolvono non si annunciano

Fratelli d'Italia siede con i suoi rappresentanti nella giunta regionale guidata da Christian Solinas ed è quindi nelle migliori condizioni di chiedere al diretto responsabile, nel caso l'assessore alla Sanità della Lega, Mario Nieddu, di intervenire e portare a soluzione il problema che Mulas spiega in maniera corretta nel suo documento diffuso ai giornali cartacei e online. Ma non solo.





Lo stesso Mulas è concittadino del presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, algherese, anche lui della Lega, che ogni fine settimana trascorre le sue giornate ad Alghero, quando gli impegni istituzionali lo consentono, e quindi è in grado di avere un canale preferenziale per affrontare l'argomento. Si manifesta invece un giochino curioso: la maggioranza che fa l'opposizione.





Ma la fa soltanto nella comunicazione altrimenti lo stesso Mulas avrebbe potuto almeno minacciare di lasciare il suo incarico e di togliere il sostegno del suo partito alla coalizione di centro destra che governa anche Alghero determinando quindi, per un fine legittimo quale quello della sanità pubblica, una crisi politica. Raccontare ai lettori che c'è un problema al Marino non significa risolverlo e l'ambiguità emerge soprattutto quando si è nella condizione di affrontarlo in maniera operativa appartenendo alla stessa maggioranza deputata a trovare le soluzioni.





Junivelt

Il capogruppo di Fratelli d'Italia è intervenuto su una problematica che interessa l'ospedale Marino di Alghero. Lo ha fatto dimostrando di conoscere perfettamente le dinamiche della chirurgia complessa e, in quanto presidente della Commissione consiliare Sanità, di voler svolgere a fondo il proprio ruolo nell'interesse della collettività. Ma la nota rivela una ambiguità di fondo: Mulas denuncia pubblicamente una vistosa carenza ma dimentica che il suo partito fa parte della maggioranza al Governo della Regione.