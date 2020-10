La vertenza Aras arriva in consiglio e commissione

I sindacati chiedono da mesi una soluzione politica che eviti il rischio licenziamento per i 230 dipendenti della società messa in liquidazione. «Siamo tutti consapevoli della delicatezza della situazione - ha detto il presidente Pais – in un modo o nell’altro occorre trovare una soluzione. Oltre alla vicenda dei lavoratori preoccupa il rischio di un blocco dei servizi assicurati dagli ex dipendenti Aras al comparto agropastorale».





I sindacati premono per lo sblocco dei concorsi banditi da Laore per il passaggio dei lavoratori negli organici dell’Agenzia Regionale per l'agricoltura sui quali pendono, però, due ricorsi al Tar. Della vertenza si occuperà la prossima settimana nei dettagli la Commissione Attività Produttive presieduta da Piero Maieli.

Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais sentirà nella mattinata di oggi l’assessore al personale Valeria Satta e il Commissario di Laore Gianfranco Casu per fare il punto della situazione sulla vertenza dei lavoratori Aras. E’ l’impegno preso al termine dell’incontro tra i capigruppo del Consiglio regionale e una delegazione dei lavoratori Aras.