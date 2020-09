Polemiche per gli sbarchi in Sardegna dell'Alan Kurdi

L’annuncio del possibile ricollocamento dei profughi non rassicura certo le autorità isolane, già alle prese con problemi irrisolti nel Centro di prima accoglienza di Monastir. "Occorre la massima attenzione del Governo – conclude Lancioni – al fine di salvaguardare il territorio isolano, e in particolare l’entroterra ogliastrino, da un fenomeno che potrebbe determinare rischi dal punto di vista sociale e sanitario". "Quanto poco conti l'Italia di Conte e Lamorgese nello scacchiere europeo afferma in un comunicato la senatrice sarda della Lega Lina Lunesu - lo si capisce perfettamente osservando quello che sta accadendo in queste ore: una ong, la Alan Kurdi, che recupera clandestini e li dirotta verso un paese europeo, la Francia, che però non li vuole e per tutta risposta striglia il proprio vicino, l'Italia, a prendersene cura.





E che fanno Conte e Lamorgese? Individuano in men che non si dica la Sardegna idonea allo sbarco di ben 125 immigrati clandestini, facendo contento Macron. Peccato che dei cittadini sardi dell'area non si siano minimamente interessati, della loro salute, del loro sacrosanto diritto alla sicurezza: meglio prendere ordini dai francesi che tutelare la Sardegna. Basta con questo governo senza vergogna che mette in pericolo gli italiani".

Una decisione presa dal Governo senza consultare la Regione Sarda, alla quale si chiede un ulteriore sacrificio oltre a quelli determinati dai continui sbarchi sulle coste del Sulcis. La concessione dello sbarco nel porto di Olbia ai 125 immigrati a bordo della nave Ong, dopo il diniego del governo francese, non è condivisa dal Presidente della Regione Christian Solinas. Non si comprende, dice il Presidente Solinas, il vero motivo del cambio di destinazione e meno ancora quello dello stazionamento davanti alle coste sarde, anche alla luce del decreto del 7 aprile con cui si è di fatto disposta la chiusura dei porti italiana.Nella totale incertezza sulla percentuale di coloro che saranno reindirizzati verso altri paesi europei, e sui tempi con i quali si procederà, si impone dunque, dice il Presidente, un nuovo onere sulla Sardegna e su uno scalo portuale non adeguato e attrezzato per fronteggiare una simile emergenza dagli incerti contorni, anche sanitari.