Sassari: Marina Puddinu nuova coordinatrice della Lega

Alla presenza del coordinatore provinciale Angelo Lorenzoni e del consigliere comunale della Lega Francesco Ginesu è stata precisata la necessità di coinvolgere le donne, come rimarcato da Marina Puddinu, nuova coordinatrice cittadina. Sulla scia della nuova raccolta firme “Scuole Aperte e Porti Chiusi” è necessaria una più attiva partecipazione ai gazebo e in genere alle iniziative di partito”, hanno sottolineato Angelo Cubeddu, responsabile organizzativo per la provincia di Sassari e Mariano Dore responsabile organizzativo cittadino. Giovanni Miscali, coordinatore giovani, ha diibattuto inoltre la necessaria presenza dei giovani per raggiungere in maniera più capillare i sassaresi. E' stato quindi deciso un nuovo impegno per la promozione la Lega per Salvini Premier a Sassari.

Si è tenuta la riunione del nuovo coordinamento cittadino della Lega per Salvini Premier Sardegna Sezione di Sassari. Tanti i temi all’ordine del giorno tra cui la presentazione del nuovo coordinamento, cittadino e provinciale, l’imminente apertura di una sede, l’attiva partecipazione alle iniziative del partito e non ultimo, l’analisi del voto del referendum e delle suppletive per il Senato.