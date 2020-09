Coordinamento Lega Alghero: soddisfazione per i passi avanti sul fronte ospedaliero

In particolare, si è provveduto a completare la dotazione medico sanitaria e ultimati gli acquisti di tutti gli arredi, con ulteriori 4 letti tecnici nuovi e 4 nuovi ventilatori, questi ultimi, peraltro, consegnati giovedì 17 settembre. Salvo imprevisti, entro il 30 settembre la Terapia Intensiva sarà strutturalmente pronta per l'esercizio delle attività con ogni tipo di collaudo e dotazione tecnico sanitaria, inesistenti solo un anno fa. Ora il vero problema all'apertura immediata del reparto è costituito dal personale sanitario, medico e infermieristico - fa notare la nota del coordinamento - che in questo momento è prioritariamente impiegato nelle strutture covid-19, per assicurare assistenza ai pazienti positivi al virus.





Tuttavia, per superare anche questo problema, sono state attivate le procedure pubbliche per il reperimento di medici ed infermieri che, nei giorni scorsi, ha consentito - conclude la nota - il trasferimento nel reparto algherese di un medico rianimatore dall'Aou di Sassari ". Il coordinamento evidenzia l'attenzione che viene riservata a questo tipo di problemi dell'offerta sanitaria algherese da parte del Presidente Cristian Solinas, dell’Assessore Mario Nieddu e del Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais.

La manifesta il coordinamento cittadino della Lega nell'apprendere che il gruppo regionale di verifica ha svolto l'audit finalizzato all'apertura del reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Civile di Alghero e negli stessi giorni, l'ASSL di Sassari, ha espresso parere favorevole di compatibilità e funzionalità del reparto. "Dopo un anno di intenso lavoro - - si legge in una nota a firma della coordinatrice Monica Chessa - anche in condizioni di grande difficoltà causate dall'emergenza covid-19 che ha fortemente rallentato ogni procedimento, è stato portato a termine un progetto difficile e atteso da tanto tempo.