Suppletive al Senato: Carlo Doria è il nuovo senatore - Vince anche a Sassari

"Carlo Doria è il nuovo senatore della Lega appena eletto in Sardegna al posto della senatrice 5stelle che purtroppo non c’è più. La Lega da' il benvenuto al nuovo senatore con gli auguri di buon lavoro. Siamo felici e soddisfatti per questa battaglia vinta insieme con il partito Sardo d’Azione e tutta la coalizione di centrodestra". Così Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega in Sardegna ha commentato il successo di Carlo Doria.

Doria ha ottenuto una vasta affermazione in tutta la provincia e nei piccoli centri, Alghero, Olbia, Porto Torres, Arzachena,soltanto a Sassari area tradizionalmente vicina al centro sinistra, c'è stato un testa a testa con Lorenzo Corda. Nel copaoluogo l'ortopedico sassarese ha ottenuto 11.521 preferenze pari al 33,83 per cento, davanti a Corda del centrosinistra e 5 Stelle con 11.448 voti, il 33,62 per cento dei votanti, terzo Agostinangelo Marras con 9.310 voti pari al 27,34 cento e infine Gian Mario Salis con 1.775 preferenze, il 5,21 per cento dei votanti.