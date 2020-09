Alghero: incontro nella sede del Pd con il candidato al senato Lorenzo Corda

L'appuntamento, che si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid in termini di distanziamento e misure di sicurezza, è fissato per le ore 20:30 in via Mazzini 99. È quanto deciso nel corso di un incontro tenutosi tra i vari esponenti locali della coalizione. Il collegio senatoriale del nord Sardegna comprende tutta la provincia di Sassari, della Gallura e 14 Comuni della provincia di Nuoro: Bitti, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Onifai, Orosei, Orune, Osidda, Posada, Siniscola e Torpè.

In vista delle suppletive nel collegio uninominale Sardegna 03 per l'assegnazione del seggio in Senato rimasto vacante dopo il decesso di Vittoria Bogo Deledda, martedì 15 settembre, si terrà ad Alghero un incontro con il candidato Lorenzo Corda. Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Sassari, 59 anni, è sostenuto da Movimento 5 stelle, PD, Articolo uno - Leu, Progressisti, Demos e Centro Democratico.