Dopo il Ministro Boccia anche il Pd Emanuele Cani riprende Solinas

È necessario che attorno alla questione accessi in Sardegna si fissi un punto fermo e cessi la corsa all'inutile propaganda così come dichiarato dal Ministro Boccia che invita la Regione Sardegna al rispetto delle regole e alla condivisione delle strategie per il contenimento della pandemia.





Il momento è ancora molto difficile, le istituzioni, in primis la Regione, devono dare regole certe e applicabili e non inventarsi modalità che generano sono caos. Il Presidente Solinas - conclude Cani - concordi con il Governo nazionale un provvedimento che rispetti la legge e che possa essere applicato."

"Siamo ormai a poche ore dall’ applicazione dell’ultima ordinanza del Presidente della Regione ed è panico totale. " Afferma in una nota il segretario del Pd Sardegna, Emanuel Cani, che aggiunge : "Non é dato sapere quando verrà emessa l’annunciata “ circolare esplicativa “, che vista la situazione poco chiarirà.