Martedì la riunione della Commissione Insularità

“La Commissione ha accolto immediatamente l’invito a ragionare su una proposta di legge nazionale ordinaria di iniziativa del Consiglio regionale”, spiega il Presidente della Commissione Michele Cossa, secondo cui “è urgente arrivare a una soluzione normativa rapida affinché lo Stato riconosca quel necessario meccanismo di perequazione in favore Sardegna, che abbia carattere di compensazione per il riequilibrio dei costi.





È indispensabile inserirsi immediatamente nella pianificazione delle risorse nazionali ed europee, perché l’insularità, anche rispetto al tema de Covid, colpisce l’economia della Sardegna più di quella del resto d’Italia”. Partiremo da questa necessità, conclude Cossa, “per arrivare a una road map che abbia finalmente l’obiettivo di rimarginare quella ferita che fino a oggi non è stata sanata”.

La Commissione speciale per l’insularità raccoglie l’invito del Comitato promotore per l’inserimento del principio di insularità in Costituzione e si riunisce martedì per esaminare lo studio dell’istituto Bruno Leoni e discutere sull’ipotesi di una proposta di legge in materia.