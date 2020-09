L'Omnium Cultural de l'Alguer solidale con i catalani ancora in prigione (bilingue)

Alcuni rappresentanti della Giunta direttiva hanno espresso solidarietà al popolo catalano denunciando la posizione antidemocratica dello stato spagnolo che, senza motivi giuridici e legali, ma solamente politici, da anni ha privato della libertà diverse persone, rappresentanti politici e attivisti culturali, tra i quali il Presidente di Òmnium, Jordi Cuixart, detenuto da ben 1.060 giorni.









°°°



Aqueix 11 de setembre, l'Òmnium Cultural de l’Alguer, en ocasió de la Diada Nacional de Catalunya, no poguent organitzar iniciatives públiques en base a les disposicions del Govern per contrastar la difusió del Covid-19, ha volgut fer almanco un acte simbòlic a la sede de l’Ofici de l’Alguer de la Generalitat de Catalunya.



Alguns representants de la Junta directiva han portat la solidaritat al pòpul català denunciant la posició antidemocràtica de l’estat espanyol que, sense motius jurídics i legals, ma solament polítics de anys ha privat de la llibertat diverses persones, representants polítics i activistes culturals, entre les quals lo President de Òmnium, Jordi Cuixart, que se troba en presó ja de 1.060 dies.



L'Òmnium Cultural de l’Alguer continua la pròpia activitat no sol cultural ma també social i de clara posició al costat de les reivindicacions democràtiques del pòpul català, recordant lo mot de l’inolvidable Jordi Carbonell: «Que la prudència no mos faci traïdors». L'Òmnium Cultural de l’Alguer continua la propria attività non solo culturale ma anche sociale e con una chiara posizione vicina alle rivendicazioni democratiche del popolo catalano, ricordando il motto dell'indimenticabile Jordi Carbonell: «Che la prudenza non ci renda traditori».

Questo 11 settembre, l'Òmnium Cultural de l’Alguer, in occasione della Diada Nacional de Catalunya, non potendo organizzare iniziative pubbliche, come da disposizioni del Governo per contrastare la diffusione del Covid-19, ha voluto fare almeno un atto simbolico presso la sede dell'Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya.