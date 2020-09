Sassari e il referendum: la Sardegna avrà 9 parlamentari in meno - Intervento del Comitato per il NO

Un esempio sono le Bonifiche nelle aree SIC delle zone industriali di Portotorres, Sarroch, Portovesme ed Ottana, in minima parte in corso d'opera, forse anche per l'enorme dimensione dell'inquinamento. In altre Regioni, soprattutto del Nord, con la chiusura delle aziende, le bonifiche vengono realizzate. In Sardegna i vincoli di Fondi Pubblici Comunitari, Statali elargiti in 70 anni, hanno condizionato insediamenti alternativi di imprese sarde se non qualche esempio realizzato su tombamenti. La diffusa disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile, antecedente e conseguente al COVID è un dramma sottovalutato. Immaginiamo quale forza potranno avere su questo ed altri gravi problemi, una rappresentanza di 9 parlamentari in meno.





Il Comitato NO ai tagli dei parlamentari della Provincia di Sassari e per la Sardegna e dal Comitato SiamoTutti Importanti, hanno promosso il Convegno Elettorale di confronto tra le due posizioni di voto per garantire una maggiore coscienza e partecipazione dei Sardi al voto, nonostante i limiti causati dal COVID. "E' chiara a noi tutti - si legge ancora nel documento del Comitato per il NO - che le motivazioni del SI nascondono l'intenzione di un passaggio dalla Repubblica Parlamentare ad una Repubblica Presidenziale, raggiungibile con un minor numero di Parlamentari da convincere.





La posizione dei nostri Comitati unitamente a decine e decine di Comitati territoriali, movimenti politici, associazioni e singoli cittadini, intendono difendere la Democrazia Partecipativa e Rappresentativa che questa riforma costituzionale proposta trasversalmente dalle forze di Governo degli ultimi 10 anni, intende modificare. Per questo il Comitato Sardo per il NO al taglio dei Parlamentari, con il sostegno del Comitato Nazionale, ha affrontato questa Campagna Elettorale caratterizzando il proprio impegno sulla cosiddetta Nuova Questione Sarda, proponendo iniziare e progettare il giorno dopo il Referendum le basi di un vitale lavoro di programmazione collettiva e di collaborazione aperta. I risultati del Referendum del 2016 sono stati ignorati ed e' stato considerato inutile il voto del 94% degli italiani che si sono allora espressi per il NO.





Siamo qui per rivendicare quel risultato e chiedere agli elettori Sardi di partecipare tutti al voto per confermare anche per il taglio dei Parlamentari un NO convinto e deciso per una rinascita vera della Sardegna basata sulla collaborazione e partecipazione popolare e non sulle inefficaci sintesi politiche di partiti purtroppo in dissolvimento."

"La rappresentanza Parlamentare per la Sardegna porterà da 8 Senatori a 5 ed i Deputati da 17 ad 11 se vince il SI che creerà alla Sardegna maggiori difficoltà politiche e sociali rispetto alle altre Regioni italiane." Lo sostiene il Comitato per il NO al referendum di Sassari che aggiunge: "Le esigenze dei Sardi oltre ad essere meno rappresentate non potranno contare sull'impegno dei propri parlamentari. E' innegabile che, nonostante l'importante collaborazione dei nostri parlamentari sardi, trasversale ai vari schieramenti, i risultati del loro lavoro non sono sufficienti per affrontare e risolvere i problemi fondamentali della Sardegna.